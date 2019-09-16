Son Dakika Haberleri: - Ultraslan Orhangazi'den eğitime anlamlı katkı
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- Ultraslan Orhangazi'den eğitime anlamlı katkı

51 dakika önce

- Ultraslan Orhangazi'den eğitime anlamlı katkıBURSA - Kısa bir süre önce kurulan Ultraslan Orhangazi grubu, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'na "Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi" kurdu.

- Ultraslan Orhangazi'den eğitime anlamlı katkı

BURSA - Kısa bir süre önce kurulan Ultraslan Orhangazi grubu, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'na "Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi" kurdu.

Ultraslan Orhangazi grubundan eğitime anlamlı katkı geldi. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen ilçede önemli faaliyetler yürüten Orhangazi grubu, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'na "Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi" kurdu. Daha önce okul idaresi ile irtibata geçen grubun başkanı Tahsin Cindilli ve grup üyeleri, okula Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi kurma kararı aldı. İçinde satrançtan mangalaya kadar bir çok zeka oyunlarının yer aldığı atölyeyi kısa sürede tasarlayan grup üyeleri açılışa hazır hale getirdi. Orhangazi grubu tarafından tefrişatı tamamlanan atölye İlköğretim Haftasında açıldı. Kaymakam Yalçın Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun ile birlikte programa katılan diğer protokol mensupları tarafından açılışı yapılan atölyede öğrenciler ve Ultraslan Orhangazi grubu üyeleri renkli görüntüler oluşturdu. Okul idaresi ise eğitime katkılarından dolayı grup başkanı Tahsin Cindilli'ye bir de plaket takdim etti.

- Ultraslan Orhangazi'den eğitime anlamlı katkı

Orhangazi, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:17 Kaynak: İHA
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