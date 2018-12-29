ultrAslan UNI, küçük öğrencilerin soğuk havalarda üşümelerine engel olmak ve yüzlerinde bir nebze olsun gülümseme oluşturabilmek için Türkeye'nin 7 bölgesinde ve İstanbul'da köy okullarında eğitimine devam eden miniklere atkı, bere ve ayakkabı hediye etti. Sarı kırmızılılar Tekirdağ, Sivas, Muğla, Malatya, Hatay, Ordu, Kilis ve İstanbul'da "ultrAslan UNI Kalpleri Isıtıyor!" diyerek harekete geçti. Yılbaşı öncesi hediyelerini teslim alan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

ultrAslan UNI Koordinatörü Tugay GÜLER yapılan yardım organizasyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün 7 bölgede toplamda 8 ilde gerçekleştirdiğimiz organizsyon ile köy okullarında eğitim, öğretimine devam eden küçük kardeşlerimizin kışlık ihtiyaçlarını giderdik. Geçmişten beridir bir çok organizasyon yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bizlere her zaman olduğu gibi bu projede de destek olan ultrAslan tribün liderleri ağabeylerimiz Sebahattin Şirin ve Yılmaz Tutuş'a çok teşekkür ederim. Onlardan aldığımız destek ile çok daha güzel işlere imza atacağız. Geleceğimizin teminatı kardeşlerimizin için bir şeyler yapmak ve işin sonunda onların yüzündeki tebessümü görebilmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Bugün hepimiz bunun vermiş olduğu huzur ve mutluluk ile uyuyacağız. ultrAslan UNI her zaman kalpleri ısıtmaya, geleceğe ışık tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.