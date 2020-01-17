Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi - Son Dakika Spor

Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi

19 dakika önce

Galatasaray taraftar oluşumu Ultraslan 19. yaşını Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere atkı bere ve kırtasiye malzemesi hediye ederek kutladı.

Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi, System.String[]

Galatasaray taraftar oluşumu Ultraslan 19. yaşını Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere atkı bere ve kırtasiye malzemesi hediye ederek kutladı.


Galatasaray taraftar oluşumu ultrAslan 19. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yurt genelinde 19 farklı şehirde bulunan köy okullarına atkı-bere ve kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi. Galatasaray Ultraslan Yönetim Kurulu üyeleri 19. Kuruluş yıldönümü kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Yenice Mahallesi İlkokulunun ziyaret etti. Ultraslan yöneticileri okulda eğitim ve öğrenim gören öğrencilere atkı bere ve kırtasiye malzemeleri dağıttıktan sonra çocuklarla oyunlar oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı. Öğrenciler de Ultraslan grubu yöneticilerine teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.


Ultraslan taraftar oluşum grubu yöneticilerin köy ziyaretine Anadolu Lisesi Müdürü Murat Daban, Mahalle Muhtarı Faruk Köse ve Okul Müdürü Süleyman Girgin ve Öğretmenler de eşlik etti. - MANİSA

Galatasaray, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jeison Murillo: Galatasaray'ın ilgisi vardı ama İspanya'ya dönmeyi seçtim
Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:49:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]