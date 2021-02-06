Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyük babasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu

İskoçya'da yaşayan Jamie-Lee Lickrish isimli hamile kadın, doğacak olan ikiz bebekleri için ultrasona girdi. Görüntülerde bebeklerinden birinin yüzünün, 2 yıl önce hayatını kaybeden dedesinin yüzüne benzediğini gören kadın neye uğradığına şaşırdı. Büyük babası Thomas Brown'un yüzünü ultrasonda gören kadın, bunun büyük bir işaret olabileceğini düşünüyor. Jamie, biri kız biri erkek olan ikiz bebekler bekliyor .

EVE MEDYUM GELDİ

Yaşadıklarının ilginç bir tesadüf olmadığını düşünen kadın, evine medyum çağırdı. Görüntülere bakan medyum, Lickrish'e "Görüntüdeki kişi bizzat büyük baban olabilir. Ayrıca büyük baban seni gözetliyor." dedi.

ULTRASONDAN ÖNCE MEZARLIĞA GİTMİŞ

Hamile kadın, hastaneye gitmeden önce büyük babasının mezarına gidip onunla konuştuğunu söyledi. Lickrish, büyük babasınınkendisine bir işaret vermesini istediğini ve bundan dolayı görüntüdekinin büyük babası olabileceğini belirtti.