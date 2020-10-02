Ultraviyole ışınları ile maskeler özel sterilize ediliyor - Son Dakika

Ultraviyole ışınları ile maskeler özel sterilize ediliyor

Dezenfekten 50 birim, ultraviyole ışınları ile 3 bin birimde strelize oluyor

DÜZCE - Düzce Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen maskeler, vatandaşlara ulaştırılmadan önce ultraviyole ışınları ile 3 bin birimle sterilize edilerek paketleniyor.

Korona virüs salgını sonrasında harekete geçen Düzce Halk Eğitim Merkezi, binlerce maske üreterek vatandaşlara dağıtım yapmaya devam ediyor. Usta öğreticiler ve kadrolu çalışanların gönüllü çalışması ile 100 bin maske üretilen merkezde, maskelerin dezenfekte ve hijyenik olması için ultraviyole ışınları yayan cihazlar ile dezenfekte ediliyor. Alınan cihazlar ile üretilen maskeler paketlenmeden önce son olarak UV ışınları yayan cihazın etrafına getiriliyor. Bir oda içerisinde klor dioksit kimyasalı ile mikroplar ve bakterilerden uzaklaştırılan maskeler, ultraviyole ışınları ile de tamamen sterilize hale getiriliyor.

"Maskelerimizi ultraviyole ışınları ile dezenfekte ediyoruz1

Normal dezenfektandan binlerce kat daha etkili cihaz ile maskeleri dezenfekte ettiklerini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, "Biz Düzce Halk Eğitim Merkezi olarak pandemi çıktığından bugüne kadar maske üretiminde bizimde katkımız olsun diyerek üretime başladık. Bütün usta öğreticilerimiz kadrolu öğretmenlerimiz bu konuda ciddi olarak çalıştılar görev aldılar. Bugüne kadar 100 bin maske sayısını aştık. Evre atladık konusunda ise ultraviyole ışınları ile maskelerimizi dezenfekte ediyoruz. Mesela bir alkolün 50 birim dezenfekte etme özelliği var. Bu kullandığımız ultraviyole cihazının 3 bin birim dezenfekte etme özelliği var. Onun yanında klor dioksit diye bir kimyasalımız bulunuyor. Bildiğimiz sularda kullanılan klor maddesi. Onu da belli bir su ile karıştırarak odanın büyüklüğüne göre havada ki mikrobu öldürme özelliği olduğundan bunu da kullanıyoruz. Bu şekilde maske üretimimizi devam ettiriyoruz. Bu cihaz maskelerin üzerinde oluşabilecek herhangi bir virüsü hızlı dezenfekte ederek hızlı bir şekilde paketleyip kullanacak kişilerin tüketimine sunmamızı sağlıyor. Daha hızlı dezenfekte ediyoruz bu cihazla ve hijyenik bir ortam oluşmasını sağlıyoruz" dedi.