Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler - Son Dakika

Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir grup girişimci, ultraviyole ışınları ile ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti. İlk olarak Kızılay tarafından kullanılan cihazın, yakın zamanda başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'ya ihraç edilmesi planlanıyor.

Karamürsel ilçesinde yaşayan Mehmet Öztürk, Serdar Avcı ve Murat Mertfırat isimli girişimciler, Karamürsel Belediyesi ile işbirliği yaparak koronavirüs salgınında virüsten korunmak amacıyla ultraviyole ışınları ile ürünleri dezenfekte eden bir cihaz üretti. Üretilen cihazda bulunan banttan geçen ürünler, kapalı bir hazne içerisinde bulunan 360 derece UV-C ışınlarına 8 saniye boyunca maruz bırakılarak temizleniyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmaların geçen hafta tamamlanmasıyla üretilen cihaz, ilk olarak Kızılay'a bağlı bir maske üretim fabrikasında kullanılmaya başlandı. Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan testlerde yüksek oranda bakteri ve virüsleri temizlediği belirlenen cihazın, market, eczane, restoran gibi birçok alanda kullanılması planlanıyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım düzenlenen basın toplantısında üretilen cihazın tek bir tasarımının olmadığını, gelen talebe uygun ihtiyaca göre şeklinin tasarlandığını belirtti. Cihazın birçok alanda insanların hayatını kolaylaştırabileceğini ifade eden Yıldırım, "Belediyemiz ve özel girişimlerle beraber yaptığımız bu ortak istişare ve fikir birliği neticesinde dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde neler yapılabileceğini konuştuk. Çıkış noktamız aslında vatandaşımızın hizmet aldığı özellikle marketlerde insanların aldıkları mallara hijyen içerisinde ulaşmasını sağlayacak bir cihaz ürettik." dedi.

Gelen talebe göre üretimin yapıldığını belirten Yıldırım, 'Bununla alakalı çalışmalar yaparken bu konunun ne kadar geniş olduğunu, kullanım alanının ne kadar yüksek olduğunun farkına vardık. Üretim aşaması tamamen fabrikasyon anlamında değil, gelen talebe göre devam ediyor. Bu cihazlar kullanım alanı olarak çok geniş. İlk olarak maske dezenfekte eden bir makine ürettik ve o şu anda Kızılay'da kullanılıyor. Amacımı toplumdaki vatandaşımızın hijyen ihtiyacı olan bütün ortamlardaki hijyeni sağlamak. Türkiye'nin önde gelen sayılı mağazalardan biriyle yaptığımız görüşmelerde özellikle mağazalarda denenen kıyafetlerin hijyeninin sağlanması için bir cihaz üretilmesi istendi. Şu anda onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Çok kısa zamanda da onu da üreteceğiz." diye konuştu.

"VİRÜSÜ YOK ETME ORANI BİLİMSEL OLARAK İSPATLANDI"

Üretilen cihazın bilimsel testlerden geçerek onay aldığını belirten İsmail Yıldırım şöyle konuştu:

"Şunu net olarak ifade deyimi yaptığımız cihazların koronavirüs ve diğer virüsleri yok etme oranı bilimsel olarak ispatlandı. Ölçülebilen testlerle bu veriler bize ifade edildi. Özellikle İngiltere ve Avrupa'dan talepler aldık, Ortadoğu'dan da siparişler var çok kısa zamanda bu konuda da bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum."