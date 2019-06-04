Son Dakika Haberleri: Ulu Cami bayram sabahında doldu taştı
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Ulu Cami bayram sabahında doldu taştı

22 dakika önce

Sivas'ta bayram namazı nedeniyle Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami'de yoğunluk yaşandı.

Ulu Cami bayram sabahında doldu taştı, System.String[]
Sivas'ta bayram namazı nedeniyle Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami'de yoğunluk yaşandı.

Selçuklular döneminde inşa edilen ve eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Cami'de bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve siyasiler de bayram namazı için tarihi camiyi tercih etti. Namaz sonrası Vali Ayhan ve il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
Sivas, Güncel
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