Ulu Cami'de 33 yabancı uyruklu misafir öğrenci, Mevlid-i Şerif Veladet Bahri'ni okudu - Son Dakika

- Bursa Ulu Cami'de 33 yabancı uyruklu misafir öğrencinin Süleyman Çelebi tarafından yazılan Mevlid-i Şerif Veladet Bahri'ni okuması ile hazırlanan klip BURSA - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla, Bursa Ulu Cami'de 33 yabancı uyruklu misafir öğrenci, Süleyman Çelebi tarafından yazılan Mevlid-i Şerif Veladet Bahri'ni okudu.
- Kaynak: AA
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