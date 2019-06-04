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Ulu Cami'de bayram yoğunluğu

27 dakika önce

Ulu Cami'de bayram yoğunluğu Sivas'ta, Bayram Namazı dolayısı ile Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de yoğunluk yaşandıSİVAS - Sivas'ta, Bayram Namazı dolayısı ile Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Camisinde yoğunluk yaşandı.

Ulu Cami'de bayram yoğunluğu
Sivas'ta, Bayram Namazı dolayısı ile Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de yoğunluk yaşandı
SİVAS - Sivas'ta, Bayram Namazı dolayısı ile Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Camisinde yoğunluk yaşandı.
Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Camisinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere il protokolü ve siyasilerde Bayram Namazı için tarihi camiyi tercih etti. Namaz sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
Ulu Cami'de bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
Salih Ayhan, Sivas, Genel
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