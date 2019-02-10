Ulu Cami'de Doğu Türkistan İçin Dua Edildi

Bursa Ulu Cami'de Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.

Bursa Ulu Cami'de Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.



"Zulme karşı duaya kalk" sloganı ile Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla slogan atıp, Çin yönetimine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Doğu Türkistanlı Abdulhamit Emin, Doğu Türkistan'daki kamplarda 5 milyon kişinin tutuklu bulunduğunu söyledi.



"Ne cuma namazı kılabiliyorlar, ne oruç tutabiliyorlar"



Oradaki insanların dinlerini hiçbir şekilde yaşayamadığını belirten Emin, "Oradaki kardeşlerimiz ne cuma namazı kılabiliyorlar, ne Ramazan'da oruç tutabiliyorlar" ifadelerini kullandı.



"Çin tarafından yutulmaya çalışılıyor"



Baskılardan dolayı insanların özgürlüklerinden mahrum edildiğini anlatan Emin, "Maalesef Müslüman bildiğimiz, İslam dünyasının bir parçası olan o topraklar, Çin tarafından yutulmaya çalışılıyor. Biz İslam dünyasından bir ses bekliyoruz. Hazreti Ali'nin dediği gibi 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız, onu duyurun' diyor. Biz de buna uyarak o zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizin çıktığı kadar duyurmaya çalışıyoruz. Biz herkesten ses, dua bekliyoruz."



Tepki için toplanan grup, yapılan açıklamaların ardından yapılan duayla dağıldı. - BURSA

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