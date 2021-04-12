622 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı - Son Dakika

İslamiyet'in en büyük mabetleri arasında sayılan 622 yıllık Bursa Ulu Cami'ye asılan "Şifa ayı Ramazan" yazılı mahya geceyi aydınlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi geçtiğimiz gün Bursa'ya geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Şifa ayı Ramazan" yazılı mahya ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. 4 saatlik uğraş sonucu asılan mahya, yatsı namazıyla birlikte ışıklandırıldı. Bursa'nın birçok bölgesinden görülebilen mahya adeta geceyi aydınlatırken, drone ile de havadan görüntülendi.

(Berktuğ Öncü - Gökay Başdan/İHA)