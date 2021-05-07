Son dakika haberi... RAMAZAN AYININ SON CUMA NAMAZI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE KILINDI - Son Dakika

Bursa Ulu Cami'de Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs tedbirleri ile sınırlı sayıda kişiyle kılındı.

Sağlık Bakanlığı'nın tam kapanmayla ilgili aldığı tedbirlere Bursa'da uyulurken Ramazan ayının son Cuma namazı da tedbirler kapsamında kılındı. Ulu Cami'de kılınan namaza, yakın civarda oturan vatandaşlar katılırken cami görevlileri tedbirleri üst düzeyde tuttu. Saflar arasındaki sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık uyarılarda bulunan cami görevlileri, camiye giren vatandaşların HES kodlarını tek tek sorgulayarak tek kullanımlık seccade dağıttı. Girişte ellerini dezenfekte eden vatandaşlar, alınan tedbirlere uyarak son Cuma namazı için saf tuttu. Namazın ardından camiden ayrılan vatandaşlar yine tedbirlere uyarak evlerine gitti.