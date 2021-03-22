Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye - Son Dakika

Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye

22.03.2021 14:15
Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar haftası nedeniyle kurum bünyesinde bulunan Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi üyesi yaşlılara "Ulu Çınarlar Yaşıyor" projesi ile topraksız tarım hobi setlerini hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar haftası nedeniyle kurum bünyesinde bulunan Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi üyesi yaşlılara "Ulu Çınarlar Yaşıyor" projesi ile topraksız tarım hobi setlerini hediye etti.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını ile mücadele edilen günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan yaşlılar haftası kapsamında pandemide yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların evde kaldıkları günlerde ruh sağlıklarının korunması için "Ulu Çınarlar Yaşıyor" Projesi'ni hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı ortaklığında gerçekleşen projeyle, 65 yaş üstü şehit yakınları ve Aktif yaşam merkezi üyesi 200 yaşlı bireye bulundukları yaşam alanları, evlerinin balkonları veya huzur evlerinin bahçelerine yerleştirerek kullanabilecekleri topraksız tarım hobi setleri armağan edildi. Hediye edilen setlerle yaşlıların kendi elleriyle yetiştirebilecekleri, sağlıklı ürünlerle beslenmeleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve teknolojik gelişmelerle tanışmaları sağlanarak pozitif yaşam olgularının yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Projede verilen topraksız tarım hobi setleriyle birlikte sebze-meyve tohumları ve besin solüsyonları verilerek kullanım eğitimleri düzenlenecek. Dikey 5 kattan oluşan set cihazda, besin ilave ederek sebze veya meyve yetiştiriciliğini kolaylıkla yapabiliyor. Balkon, teras, bahçe gibi alanlarda kullanılan sette sebzeleri Aeroponic yöntemle kolayca yetiştirmek isteyenler için yaklaşık yarım metrekare alanda 20 adet bitkiyi yetiştirme imkanı sunuyor.

"Yaşlılarımızın tecrübesi geleceğe yön veriyor"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, yaşlılarla sürekli beraber hareket edildiğini, hizmet etmeye çok önem verildiklerini aktararak, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda çalışmalarımız çok fazla. Biliyorsunuz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kuruculuğunu yapmış olduğu Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin açtığı vizyonla bizi her türlü alanda olduğu gibi bu alanda da önümüzü açarak yüksek adımlar atmamızı sağlamaktadır. Bizler çok zor bir süreç hem Türkiye hem dünya yaşıyor pandemi sürecini. Dolayısıyla yaşlılarımız yaklaşık 1 yıldır hemen hemen bulunan kısıtlamalarda en çok etkilenen grup. Sokağa çıkma yasaklarında, sokağa epey bir müddet çıkamıyorlar. Tabi bunların psikolojik olarak desteklenmesi lazım. Bunlara bir meşguliyet terapisi gerekiyor. Artık bahar da geliyor. Biz özellikle suni tarımında desteklenmesini cazibesini ve farklı kullanımın artırılması için yaşlılarımızda da bunu öğreterek böyle bir projeyi kendileri bize sunduğunda bizde bu haftanın yapılabileceği konusunda yaşlılarımıza da bu türden projede yer verilmesi konusunda desteklerini istedik sağ olsunlar kırmadılar beraberce yürüteceğiz inşallah onların terapi anlamında meşguliyet terapisi anlamında çok büyük destekleri olacaktır. Kendilerine en azından zamanında evlerinde hoşça bir durumla karşı karşıya kalaraktan vakitlerini geçireceklerdir. Kendileri de bu projede yer aldıkları için özellikle ulu çınarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunlar aslında bizlerin kıdemli, ileri yaştaki tecrübeli deneyimli ulu çınarlarımız. Biz bunlara yaşlı demek istemiyoruz. Aslında yaş almış kişiler bunlar. Dolayısıyla bunların tecrübeleri çok önemli. Geleceğimize yön veriyor. Bizler bunların duaları ve bunların yüzü suyu hürmetine bu günleri görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ulu çınarlarımıza hediyelerimiz onların mutluluğuna vesile olacak"

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ise, pandemi döneminde "Evde Kal" çağrısını sürekli söylediklerini ifade ederek, "Covid 19 yaşlılarımızda daha çok etki gösteriyor, daha çok olumsuzlarını görüyoruz. "Ulu Çınarlarımız Yaşıyor" diye projemizi yaptık. 20 bitkiden oluşan toprak tarımsal içine besinini koyup su ile çalışan bir sistemiz var. Başta domates, patlıcan, biber olmak üzere kendi seramızda, tarım okulumuzda ürettiğimiz bitkilerden oluşturuyoruz onların bitkilerini de aslında. O insanlarımız sokağa çıkmasın kendi huzur evlerinde, evlerinde kalsınlar hayatta sağlıklı kalsınlar sağlıklı yaşarken de eve kapattığınız zaman insanların psikolojisi bozuluyor hem de psikolojik yönden de rahatlamaları için huzura kavuşmaları için böyle bir projeye ihtiyaç vardı ve bir projeye ortak olarak imza attık. Aparatımız elektrikle çalışıyor. 9 Walt elektrikle çalışıyor sürekli su devirdaim yapıyor bitkinin ihtiyacı olan besinleri suyun içine koyduğumuz zaman bitki sadece o sudan aldığı besinlerle yaşıyor ve bunu da işte yaşlılarımızın onların meyvelerinin hasat etmesi bakımları, nasıl evimizde bir çiçek besliyorsak aynı şekilde burada da meyvemizi besleyeceğiz ve o meyveyi tadacağız. Ulu çınarlarımıza hediyelerimiz onların mutluluğuna vesile olacak. Dünyanın en tatlı meyveleri yaşlılarımıza büyüklerimize ulu çınarlarımıza çam sakızı çoban armağanı bahsettiğimiz gibi kendi üretecekleri meyvelerin tadına bakmalarına vesile oluyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye
Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye
Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye
Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye
Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye
Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ulu çınarlara yaşlılar haftasında anlamlı hediye - Son Dakika


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