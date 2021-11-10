Ulu Önder Atatürk 83. Ölüm yıldönümünde anıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938'in 83'üncü yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. İnegöl'de gerçekleştirilen törenlere; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti başkan ve yöneticileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi.

ÇELENKLER SUNULDU

İlk tören sabah saat 08.45'te Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. Saat 08.50'de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Saat 09.05'de sirenler eşliğinde Ata'ya iki dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşı okundu.

TÜM İNEGÖL SAYGIYA DURDU

Sirenlerin çaldığı sırada çevrede hareket halinde olan araçların sürücüleri, vatandaşlar, yayalar, yaşlılar, çalışanlar saygı duruşunda bulundular. İstiklâl Marşı'nın okunması ile Anıt önündeki tören sona erdi.

TÖRENLERE BEŞİNCİ MEVSİM KÜLTÜR MERKEZİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Programın ikinci bölümü ise Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi organizasyonuyla İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına ilişkin sinevizyon gösterileri, şiirler, orotoryo gösterisi, şarkı ve türkülerle devam etti. Öğrencilerin yaklaşık 1 saat süren sahne gösterileri izleyenleri duygulandırdı. Programda öğrenciler arasında yapılan yarışmaların ödül töreni de gerçekleştirildi.