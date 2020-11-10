Ulu Önder Atatürk, Afyonkarahisar İGM'de anıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının 9. bileşiminde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla günün anlam ve önemine değinen konuşmalar yapıldı.

İl Genel Meclisi, kasım ayı 9. oturumunda, Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında toplandı.

Toplantının açılış ve yoklamasından sonra Çoban, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle hüzünlü, Karabağ'ın tekrar Azerbaycan topraklarına katılmasından dolayı ise sevinçli olduğunu dile getirdi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. İhtisas komisyonundan gelen bir rapor görüşüldü. Raporda Bayat'ın Sağırlı Köyü ile İscehisar'ın Seydiler beldesi arasındaki yolun daha kullanışlı hale getirilmesi işinin bütçe döneminde değerlendirilmesi isteği oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisinin AK Parti'li üyeleri Necati Şevik ve Hüseyin Duran'ın Emirdağ ile ilgili önergesi ise komisyonlarda görüşülmek üzere havale edildi.

Toplantının 10. oturumu yarın gerçekleştirilecek.