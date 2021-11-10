Ulu Önder Atatürk'ü anma günü Huawei Petal Search'te - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Huawei Petal Search hem ana sayfasında yer alan özel tasarım hem de bugüne özel oluşturulan bölüm ile Atatürk'ü kullanıcıları ile birlikte anıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Petal Search Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde onu sevgi, saygı ve rahmetle andı.

Petal Search, 2020 yılının mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulduğu zamandan bu yana, kullanıcılarının önem verdiği günlere ve anlara ortak olmaya devam ediyor.

1,5 yıl gibi kısa bir sürede başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde 170'ten fazla ülkede, 15 milyondan fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Huawei'nin arama motoru Petal Search, 10 Kasım'ın önemini ve yoğunluğunu bugün için özel olarak hazırladığı alan ile kullanıcılarıyla birlikte yaşıyor.