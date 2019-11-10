Son Dakika Haberleri: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars'ta anıldı
Son Dakika Yaşam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars'ta anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars'ta anıldı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 81'1nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars'ta anıldı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 81'1nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.


Atatürk'ü anma törenleri ilk olarak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı.


Çelenklerin konulmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da, "Tİ" sesi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ikinci yarısında ise Bayrak yarıya indirildi.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile askeri erkan katıldı.


Program daha sonra Kültür Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Saygı Duruşu, 10. yıl Nutku banttan dinletilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Atatürk'ün biyografisinin okunması ve şiirler, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin dinletilmesiyle sona erdi. - KARS

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Kars'ta anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]