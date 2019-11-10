Son Dakika Haberleri: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı
Son Dakika Güncel Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Konya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Konya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki amirler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı. Yoldan geçenler ve tören alanındakiler saygı duruşunda bulundu. Buradan Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Konya Anadolu Lisesi'nin Atatürk ile ilgili hazırladığı programla tören sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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