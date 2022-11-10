Ulu Önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu! Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ulu Önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu! Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

10.11.2022 10:51

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında Türkiye'nin her yerinde hayat durdu. 09.05'te sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi, tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile tüm cadde ve sokaklarda kontak kapatan sürücüler araçlarından indi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Sembol hale gelen İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sürücüler kontak kapattı, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik bir dakika boyunca köprüde durdu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Ankara'nın en işlek noktalarında hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

ÇANAKKALE

Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Kilitbahir-Çanakkale feribotundaki vatandaşlar da Atatürk'ü deniz üzerinde andı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Bazı sürücüler araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu
Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu
YORUMLAR
500
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz ULUSKON Başkanı Atasoy'dan '10 Kasım' mesajı ULUSKON Başkanı Atasoy'dan '10 Kasım' mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, 10 Kasım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulu Önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu! Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Azerbaycan ve Türkiye'den gazetecilerin buluştuğu gecede Haberler.com'a anlamlı ödül
11:46 588 milyon liraya imza atan yıldız futbolcu şimdi günlük 84 liraya çalışıyor
11:41 Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde dikkat çeken slogan! CHP tepki göstermişti
11:32 Rüşvet iddialarına ilişkin Ataşehir Belediyesinden açıklama: Görevine son verildi
11:30 İbrahim Tatlıses'e rakip olsun diye çıkarılan Mahmut Tuncer, İmparator ile neden küstüklerini anlattı: Birbirimize gıcık oluyoruz
11:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile anması dikkat çekti
11:02 Atatürk'ü anmak için bir mesaj paylaşan Abdullah Gül'ün o hareketi dikkat çekti
10:53 Rekabet Kurulu aralarında Avon'un da bulunduğu 6 kozmetik şirketine soruşturma açtı
10:45 Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi
10:26 Eski eşi tarafından vurulan kadının sözleri kan dondurdu: Beni 5 kocaya verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 12:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ulu Önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu! Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement