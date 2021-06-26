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Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. - Son Dakika

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz.

26.06.2021 19:07
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz., System.String[]

Ara Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. ?Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82.

Ara Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. ?Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimizi, Kaymakamımız Sayın Mutlu Köksal ve İlçe Protokolümüz ile Birlikte Gerçekleştirdik. Başta Cumhuriyetimiz olmak üzere bıraktığın tüm eserler bu millete ışık olmaya devam edecektir.

Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Çelenk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. - Son Dakika


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