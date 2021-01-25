Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

25.01.2021 15:53
Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde yasak olmasına rağmen canlı mühreyle avlanan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'da, Uluabat Gölü'nde yasak olmasına rağmen canlı mühreyle avlanan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Göl çevresinde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kendilerini görünce hafif ticari araçla kaçan kişileri takibe aldı.

Araçtan 2 ayrı yerde sazlık alanlara bazı malzemelerin atıldığını tespit eden ekipler, Uluabat Mahallesi'nde inip kaçmaya çalışan O.T. (34) ve R.T'yi (65) yakaladı.

Kaçak avlanan bu kişilerin malzemeleri attığı sazlıklarda arama yapan ekipler, 2 çuvalın içinde mühre olarak kullanılan 11 ördek ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Ava kapalı günde belgesiz ve kotasız, canlı mühre kullanarak ruhsatsız ve takozsuz tüfeklerle avlandıkları anlaşılan O.T. ve R.T'ye 15 bin lira ceza verildi.

Ele geçirilen ördekler ve tüfekler ise Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uluabat Gölü, Para Cezası, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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