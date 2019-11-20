Son Dakika › Güncel › Ulubey'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Ulubey'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Uşak'ın Ulubey ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Uşak'ın Ulubey ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
İnay köyü yakınında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri operasyon başlattı.
Olay yerinde 8 zanlıyı gözaltına alan ekipler, kazıda kullanılan aletlere el koydu.
Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor