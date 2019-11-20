Son Dakika Haberleri: Ulubey'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Ulubey'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ulubey'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Uşak'ın Ulubey ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Ulubey'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Uşak'ın Ulubey ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

İnay köyü yakınında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Olay yerinde 8 zanlıyı gözaltına alan ekipler, kazıda kullanılan aletlere el koydu.

Ulubey, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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