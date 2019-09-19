Ulubey Devlet Hastanesi inşaatında sona doğru

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Ulubey Devlet Hastanesi inşaatının devam ettiğini belirterek, "İnşallah yılbaşı akşamı bu hastaneyi teslim alıp anahtarını da Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edeceğiz." dedi.

Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına yaklaşık bir yıl önce başlanan hastane inşaatının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hastanenin kaba inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade eden Türkcan, "İnşallah hedefimiz yılbaşına kadar Ulubey Devlet Hastanesi inşaatının tamamını bitirmek." diye konuştu.

Türkcan, hastane inşaatını yapan firmaya teşekkür ederek, "Çünkü hastane inşaatını planlandığı tarihten önce tamamlayarak bize teslim edecek. İnşallah yılbaşı akşamı bu hastaneyi teslim alıp anahtarını da sağlık il müdürlüğüne teslim edeceğiz." dedi.

Hastane inşaatının ilçeye kazandırmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ilçe halkı adına teşekkür ettiğini kaydeden Türkcan, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a, Sağlık Bakanına ve il milletvekillerine teşekkür etti.

Ulubey Devlet Hastanesi'nin ilçeye yakışır şekilde tamamlanarak hizmet vereceğini vurgulayan Türkcan, hastanenin yaklaşık 8 dönüm arazide inşa edildiği bilgisini verdi.

Türkcan, hastanenin 25 yatak kapasiteli inşa edildiğini belirterek, hastane bünyesinde en az 10 doktorun hizmet vermesinin planlandığını ifade etti.