Son Dakika Haberleri: Ulubey Kanyonu Beyaz Örtüyle Kaplandı

Ulubey Kanyonu Beyaz Örtüyle Kaplandı

28 dakika önce

Uşak'ta etkili olan kar yağışı, ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu'nu beyaza bürüdü.

Ulubey Kanyonu Beyaz Örtüyle Kaplandı, System.String[]
Uşak'ta etkili olan kar yağışı, ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu'nu beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı, kentin tamamını beyaza bürüdü.

Bölgede kar kalınlığının artmasıyla fotoğraf çekmek ve manzaranın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda kişi, 131 metre yükseklikteki Cam Terası ziyaret etti. Bazıları da kanyon içinde yürüyüş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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