Ulubey Kanyonu Beyaz Örtüyle Kaplandı
28 dakika önce
Uşak'ta etkili olan kar yağışı, ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu'nu beyaza bürüdü.
Uşak
'ta etkili olan kar yağışı, ABD
'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey
Kanyonu'nu beyaza bürüdü.
Dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı, kentin tamamını beyaza bürüdü.
Bölgede kar kalınlığının artmasıyla fotoğraf çekmek ve manzaranın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda kişi, 131 metre yükseklikteki Cam
Terası ziyaret etti. Bazıları da kanyon içinde yürüyüş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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