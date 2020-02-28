Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği - Son Dakika Spor

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği

7 saat önce

Ordu'nun Ulubey ilçesinde spor yapan lise öğrencilerine, Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.

Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği, System.String[]

Ordu'nun Ulubey ilçesinde spor yapan lise öğrencilerine, Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemesi desteği sağlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve spora teşvik etmek amacıyla spor malzemeleri desteği sürüyor. Bu kapsamda Ordu'nun Ulubey ilçesindeki sporculara da spor malzemesi desteği sağlandı. Ulubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ulubey Spor Programlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ulubey Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdi.


Spor malzemelerinin hayırlı olmasını temenni eden Spor İl Müdürü Genç, "Hayatta insanın mutlaka hedefleri olması lazım, hedefiniz olursa hedefe ulaşmanız kolay olur. Hedefinize ulaşmak için ne yapmanız gerekir nasıl çalışmanız gerekir bilirsiniz. Bir hedefiniz olmazsa amaçsızca yaşar hiçbir yere ulaşamazsınız. En güzel yıllarınız lise yıllarınızdır, değerini bilin, hiçbir arkadaşınızı üzmeyin. Eğitim dışında mutlaka sizi ön plana çıkaracak spor, resim, müzik aleti çalma gibi bir uğraşınız olsun" dedi. - ORDU

Ulubey, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı" Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:59:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulubeyli gençlere spor malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]