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Ulucak'ta bahar şenliği coşkusu

1 saat önce

Ulucak'ta bahar şenliği coşkusuUŞAK - Uşak merkeze bağlı Ulucak köyünde bu sene 12.'si yapılan Ulucaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel bahar şenlikleri yoğun ilgi ve coşkuyla kutlandı.

Ulucak'ta bahar şenliği coşkusu
UŞAK - Uşak merkeze bağlı Ulucak köyünde bu sene 12.'si yapılan Ulucaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel bahar şenlikleri yoğun ilgi ve coşkuyla kutlandı.
Kutlamalara Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti milletvekilleri İsmail Güneş ile Mehmet Altay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik Atlı Spor Kulübü'nün cirit oyunları ve atlarla ipten para alma oyunu ile başladı. Derneğin yemek ikramından sonra protokol üyeleri günün anlam ve önemine dair konuşmalarını yaptı. Ardından mahalli sanatçılar Uşak türküleriyle halkı coşturdu. Dinlemekle yetinmeyen misafirler ise yerinde duramayıp hep birlikte meydana çıkıp oynadı. Ulucak Efe Zeybek Grubunun folklor gösterileri ilgiyle izlendi.
Sonrasında dernek yararına açık artırma ile ağa seçimi yapıldı. Açık artırmayı derneğe en fazla bağışla, 20 bin lira ile Murat Yıldız kazandı. Geçtiğimiz yılın ağası olan Uşak 22. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Alim Tunç, şenlik ağalığını Murat Yıldız'a devretti, ardından yeni şenlik ağasına ağa kıyafetleri giydirildi. Şenlikte ardından, halk arısında Deli Davulcu Erkan olarak bilinen Erkan Karagöz, davul çalma gösterisini sergiledi. 6 davulu birden çalabilen Karagöz'ü vatandaşlar ayakta alkışladı.
Ulucaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Sunal, şenlikler sayesinde köy halkının birlik ve bütünlüğünün pekiştirildiğini söyledi. Ulucak Köy Muhtarı Mehmet Şen ise, şenliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini aktardı.
Ulucak'ta bahar şenliği coşkusu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
AK Parti, Uşak, Ulucak, Yerel
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