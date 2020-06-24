Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, Bursa'da cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, Bursa'da cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı.

Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü

Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı'dan izler taşıyan şehirde, salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de eda edildi.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ülkedeki camilerde cemaatle ibadete kapatılan ve kısa süre önce cuma, öğlen ve ikindi namazlarına açılan camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla artık tüm vakitlerde toplu ibadet yapılabilecek.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:58 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Son Dakika

13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
13:17
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
13:02
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
12:55
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
12:54
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
12:49
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
12:26
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
12:21
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
12:04
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
11:55
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
11:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 13:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]