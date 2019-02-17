Ulucami'de Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a sevgi seli
BURSA - Bursa
mitingi öncesi cuma namazını tarihi Ulucami'de kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, sevgi seliyle karşılandı.
Mahalli seçimler öncesi miting için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Ulucami'de kıldı. Sevgi seliyle karşılaşan Erdoğan, namaz sonrası yaklaşık 1 saat vatandaşlarla tokalaşıp sıkıntılarını dinledi. Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan son duayı El-fatiha" diyerek noktaladı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşayan cami cemaatinden 71 yaşındaki Mehmet Uğur
ise, "Göründüğü gibi, gücünü milletten alan Başkomutan Recep Tayyip
Erdoğan! Birbirinizi kırın, hepiniz AK Parti
'ye gelin de huzur bulun. Saadetçilere bakın, yazıklar olsun onlara!" diye konuştu. Polis
geniş güvenlik tedbirleri alırken, Erdoğan'a Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu
, Efkan Ala
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Müdürü Osman Ak
da eşlik etti. Cami çıkışında bahçede bekleyen yüzlerce kişi, "Reis" diye seslenerek Erdoğan'ın peşinden gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heykel'den mitingin yapılacağı Gökdere
meydanına kadar 2 kilometrelik yol boyunca sokaklara dökülenlere hediyeler dağıttı.