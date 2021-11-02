Ulucami'de dere geçişleri artık daha güvenli - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı menfez çalışmaları ile hem vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya hem de taşkın tehlikelerine karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami mahallesinden geçen derede 3 adet prefabrik kutu menfez imalatı gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışma ile taşkın tehlikesine karşı önlem alınırken vatandaşların tarım arazilerine ulaşımları da rahatladı.

Çalışmalar titizlikle tamamlandı

Ulucami Mahalle Muhtarı Hüseyin Ertekin, tamamlanan çalışmanın çok titiz bir şekilde yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız tarım arazilerine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Yapılan bu çalışma ile bu sorunumuz ortadan kalktı. Çok güzel bir hizmet oldu. Efsane Başkan Cengiz Ergün'e Ahmetli'ye ve mahallemize göstermiş olduğu bu özveriden dolayı şahsım ve mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.