Ulucami Mahallesi'nin Kanalizasyon İhtiyacı Giderildi
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi Kemal Atatürk Caddesi'nde yıpranan ve sık sık arızalara neden olan kanalizasyon hattını yenileyerek vatandaşın altyapı ihtiyacını giderdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesindeki mahallelerin altyapı ihtiyaçlarına hızla cevap veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi Kemal Atatürk Caddesi'nde eski ve sürekli arızalara neden olan mevcut kanalizasyon hattının yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. Mahalleye sağlıklı altyapı temin edilmek üzere gerçekleştirilen hat yenileme çalışması sayesinde vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamalarının önüne geçildi.MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer ile Mahalle Muhtarı Fuat Mintaş çalışmayı yakından takip etti.
"Cengiz Başkanımızın sağlam ekibi sayesinde hizmetler aksamıyor"
MASKİ sayesinde artık kanalizasyon sıkıntısı çekmeyeceklerini ifade eden Ulucami Mahalle Muhtarı Fuat Mintaş, "Mahallemizin bazı kısımlarında kanalizasyon hattının yenilenmesi gerekiyordu. Yağışlı havalarda zaman zaman taşmalar ve pis kokular meydana geliyordu. Bu durumu MASKİ'ye bildirdik. Hemen gelip hattımızı yenilediler. MASKİ sayesinde mahallemiz pislikten kurtuldu, tertemiz oldu. Hangi sıkıntımız olursa olsun MASKİ yetkililerine ulaşabiliyoruz ve sorunumuza anında müdahale ediliyor. Cengiz Başkanımızın sağlam ekibi sayesinde hizmetler asla aksamıyor. Bütün çalışmalardan, hizmetlerden gerçekten çok memnunuz. Daha da iyi olacağına inancımız tamdır. Cengiz Başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:43 Kaynak: Bültenler
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