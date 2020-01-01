Ulucami'ye yeni yıl akını - Son Dakika
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Ulucami'ye yeni yıl akını

6 saat önce

Bursalılar, yeni yılın ilk sabahında tarihi Ulucami'ye akın etti.

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Bursalılar, yeni yılın ilk sabahında tarihi Ulucami'ye akın etti. Yoğunluk sebebiyle Atatürk Caddesi boydan boya 3 şeritli otoparka dönüşürken, camiye giremeyen vatandaşlar, soğuğa rağmen sabah namazını cami avlusunda kıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.


Osmanlı'nın 4'üncü Sultanı Yıldırım Beyazıd tarafından Niğbolu zaferinin adağı olarak yaptırılan, İslam aleminin en yüksek mertebedeki 5'inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Bursa Ulucami, 2020'nin ilk sabahında adeta Bursalıların akınına uğradı. Bursalılar, yeni yılın ilk sabah namazını tarihi camide kılmak için Ulucami'ye akın etti. Yoğunluk sebebiyle Atatürk Caddesi boydan boya neredeyse tamamen otoparka dönüşürken, trafik tek şeritten güçlükle aktı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşların büyük bir kısmı ise soğuğa aldırış etmeden sabah namazını cami bahçesinde kıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıttı. Namaz sonrası cami bahçesinde yaklaşık 4 bin kişiye çorba dağıtıldı. Namaz sonrası standın başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vatandaşlara bizzat çorba dağıtıp, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni bir takvim yılının başladığı 2020'nin ilk sabahında vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sadece Ulucami'de değil, Emir Sultan, Yeşil, Muradiye başta olmak üzere bütün tarihi camilere vatandaşların akın ettiğini ve müftülük marifetiyle her camide farklı organizasyonlar, sohbet programları düzenlendiğini belirten Başkan Aktaş, "Popüler kültürün empoze etmeye çalıştığı yeni yıl uygulamasının aksine halkımız burada birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledi. Ben gerek Bursa'dan gerekse de misafir olarak farklı illerden gelip de Ulucami'de bu beraberliği yaşatan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki yeni bir takvim yılı başladı. İnşallah 2020 yılının Bursa'mız için, ülkemiz için ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Kazasız, belasız bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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