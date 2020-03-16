Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ziyarete kapatıldı - Son Dakika

ALTINDAĞ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin 31 Mart'a kadar ziyarete kapatılmasına karar verdi.

Altındağ genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği sürerken, önemli bazı noktalar ise geçici süreliğine kapatıldı. Bu kapsamda, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin de, 31 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete kapatılması kararı alındı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar tedbir amaçlı tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi iptal ettik. Ayrıca, kreşlerimiz, kadın eğitim ve kültür merkezleri, yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz, buz pateni sarayımız ve kapalı spor salonumuz da bu tarihe kadar kapalı olacak. Çok fazla ziyaretçinin geldiği, özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ilaçlamayı ve dezenfekte etmeyi yeterli bulmadık. Burayı da aynı tarihe kadar ziyarete kapalı tutma kararı aldık" dedi.