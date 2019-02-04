Uludağ 1. Bölge'de Bir Otelin Çatısından Düşen Karlar Nedeniyle Çok Sayıda Vatandaş Kar Altında...
1 saat önce
IHAAW124325-ASA/04-02-2019- Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı.
IHAAW124325-ASA/04-02-2019
- Uludağ
1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa
'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar
altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. 04.02.2019 12: 43: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
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