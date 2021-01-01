Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında - Son Dakika

Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında

01.01.2021 09:23

Bursa polisi yılbaşı gecesini de içine alan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kış turizminin önde gelen merkezi Uludağ yolunu ablukaya aldı.

Bursa polisi yılbaşı gecesini de içine alan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kış turizminin önde gelen merkezi Uludağ yolunu ablukaya aldı. Onlarca motorlu tim dağ yolu üzerinde turistler de dahil şüpheli gördükleri her aracı durdurup tek tek aradı. Aramalara droneli bir ekip havadan eşlik etti.

Dünya ve Türkiye bu sene pandeminin gölgesinde yeni yıla "merhaba" dedi. Geçtiğimiz senelerden alışık olduğumuz toplu eğlence ve yemeklere Uludağ başta olmak üzere şehrin hiçbir noktasında rastlanmadı. Günlerdir yağması beklenen kar Uludağ'a bir türlü düşmese de bölgeye her şeye rağmen başta Arap ülkeleri olmak üzere turist yağdı. Kısıtlama izni bulunduğu için rahatça dolaşma imkanı bulan turistler boş olan Uludağ'ın tadını dışarıda gezerek çıkardı.

80 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin birçok noktasında olduğu gibi Uludağ yolunda da en ufak bir ihmale göz yummayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, saatler öncesinden dağ yolunda alkol alıp araçlarıyla manzara izleyen şahısları ikaz edip bölgeyi boşalttı. 12'si kadın motosikletli 150 polis, turistler de dahil olmak üzere şüpheli gördükleri her aracı tek tek durdurup şahısların üzerlerini aradı.

150 yunus polisi, motosiklet üzerinde olmanın avantajıyla olay yerlerine takviye ekip olarak hızla intikal ediyor. Yunuslar, hem emniyet güçlerinin elini güçlendiriyor, hem de suçlulara korku salıyor.

-İHA-

Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında
Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında
Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında
Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında
Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında

Türkiye, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor         
10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetleri tek tek sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetleri tek tek sıraladı         
09:37
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu         
08:00
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 10:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei