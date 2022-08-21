Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi.
Uludağ'da aç kalan ayı yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynırlarını deviren ayı daha sonra geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu. - BURSA
Kaynak: İHA
Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi - Son Dakika
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