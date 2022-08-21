Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi - Son Dakika
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Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi

21.08.2022 09:32
Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi

Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi.

Uludağ'a aç kalan ayı, yemek aramak için oteller bölgesine indi.

Uludağ'da aç kalan ayı yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynırlarını deviren ayı daha sonra geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'da aç kalan ayı oteller bölgesine geldi - Son Dakika
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