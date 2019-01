Uludağ'a Arap Turist İlgisi

MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye 'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ 'da yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşayan turizmcileri özellikle Arap turistlerin ilgisi memnun ediyor.Kış turizmi denilince ilk akla gelen, Marmara Bölgesi 'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.Uludağ'da 8 bine yakın yatak kapasitesine sahip otel, pansiyon ve misafirhanelere yılbaşı ve sömestir tatilleri ağırlıkta olmak üzere yapılan rezervasyonlar, turizm işletmecilerinin yüzünü güldürüyor.Bursa kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Uludağ'da faaliyet gösteren 17 otel, 7 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.Her yıl kış sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pisti bulunuyor.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rakamlarına göre, 2017-2018 kış sezonunda Uludağ'daki otellerde geceleme sayısı yaklaşık 250 bin olarak gerçekleşti. En fazla yoğunluk ise 105 bin gecelemeyle 2018 yılının ocak ayında yaşandı.Aynı sezonda Uludağ'da en fazla geceleyen yabancı turistler 3 bin 500 kişiyle Suudi Arabistanlılar oldu. Suudi Arabistanlıları 2 bin 363 kişiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bin 212 kişiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC ) vatandaşları takip etti."Son yıllarda gruplar halinde ve uzun süreli konaklamak için geliyorlar" Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'da sezonun güzel geçtiğini söyledi.Turizm sektörünün son yıllarda canlandığını vurgulayan Erdem, "2014-2015 yıllarında yaşanan krizin turizme çok ciddi etkileri olmuştu. Daha sonra 2016'da toparlanan ve 2018'de zirve yapan bir dönem geçirdik. İnşallah sezon sonuna kadar böyle güzel geçer." dedi.Erdem, eskiden Uludağ'a ziyaretçilerin münferit olarak geldiğini ancak şimdilerde ailece tatil yapmayı tercih ettiklerini aktardı.Kış turizmine hizmet eden kayak merkezlerine ilginin son yıllarda artmasının tatil alışkanlıklarındaki eğilimleri de gösterdiğini belirten Erdem, Uludağ'ın kalabalık gruplar halinde uzun vadeli konaklama için daha çok tercih edildiği bilgisini verdi. Körfez ülkelerinden tatilcilerin Bursa ve Uludağ'a ilgisine işaret eden Erdem, şöyle konuştu:"Avrupalı, Uzak Doğulu, Körfez ülkelerdeki insanlar tatil yapacakları zaman farklı beklentileri ve kriterleri vardır. Turistler kendi ülkelerinde, şehirlerinde olmayan şeyleri arıyorlar daha çok. Arapların Bursa'yı, Uludağ'ı beğenmesi, tercih etmesinin nedeni sosyokültürel yapısı. Bursa halkının özellikle Arap turistlerle iyi bir ilişkisi olmuş durumda. Arap turistler yeşili, doğayı ve suyu çok seviyorlar. Bundan dolayı Uludağ onlar için çok önemli bir değer ifade ediyor. İstanbul'a yakın olması tercih sebeplerinden biri.""Hayatımda böyle bol kar görmemiştim"Suudi Arabistan'dan gelen Ömer Mehdi Ubeydi ise Uludağ'da ilk kez tatil yaptığını dile getirdi.Uludağ'ı çok beğendiğini anlatan Ubeydi, "Uludağ çok güzel. Böyle bir şeyi hayatta tahmin edemezdim. Çok güzel, harika bir yer. Hayatımda böyle bol kar görmemiştim. Herkesin buraya gelmesi ve görmesi lazım." ifadelerini kullandı.İbrahim Tehsin de her yıl Uludağ'a geldiğini belirtti.Bursa kent merkezini de gezdiklerini kaydeden Tehsin, "Buranın her yeri güzel. Teleferiğe bindik, kayak yaptık. Her yıl buraya geliyoruz. Gelmeyenlere kesinlikle tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu. İzmir 'den gelen Emin Kara , tatil için her sene Uludağ'ı tercih ettiklerini vurguladı.Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine de gittiğini söyleyen Kara, "Uludağ'ın hem bir adı hem de mazisi var. Buranın ortamını, otelleri daha güzel geliyor. Bu ortam, bu mekanın kesinlikle görülmesi lazım." diye konuştu.