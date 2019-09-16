Uludağ'a çıkacaklar dikkat
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik İşletmesi'nin çalışma saatleri değişti.
Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Değerli misafirlerimiz, 16 Eylül tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 09.00-19.00 olarak güncellenecektir' denildi. - BURSA
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