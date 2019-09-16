Son Dakika Haberleri: Uludağ'a çıkacaklar dikkat
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Uludağ'a çıkacaklar dikkat

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

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Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.


140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik İşletmesi'nin çalışma saatleri değişti.


Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Değerli misafirlerimiz, 16 Eylül tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 09.00-19.00 olarak güncellenecektir' denildi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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