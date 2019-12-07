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Uludağ'a çıkacaklar dikkat

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi.

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Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ beyazlara bürünürken, teleferikle zirveye çıkacaklara uyarı geldi.


140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferiği olan Bursa Teleferik Aş. kış bakımına alınmasının ardından sezon öncesi çalışma saatlerini de tekrar düzenledi. .


Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'Bugün itibarıyla çalışma saatlerimiz 08.00- 20.00 olarak güncellenecektir. Değerli misafirlerimizin bilgisine" denildi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:59 Kaynak: İHA
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