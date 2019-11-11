Uludağ'a çıkacaklara uyarı
7 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
Şehir merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattının bakıma alındığı açıklandı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan teleferikle alakalı Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz 11-15 Kasım tarihleri arasında kışlık bakım sebebiyle kapalı olacaktır" denildi. - BURSA
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