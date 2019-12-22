Uludağ'a çıkacaklara uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'a çıkacaklara uyarı - Son Dakika

Uludağ'a çıkacaklara uyarı

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

Uludağ'a çıkacaklara uyarı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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