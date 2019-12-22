Uludağ'a çıkacaklara uyarı - Son Dakika

Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Türkiye 'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ 'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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