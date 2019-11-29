Son Dakika Haberleri: Uludağ'a çıkan teleferiğe rüzgar engeli
Son Dakika Güncel Uludağ'a çıkan teleferiğe rüzgar engeli - Son Dakika

Uludağ'a çıkan teleferiğe rüzgar engeli

7 saat önce

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Uludağ'a çıkan teleferiğe rüzgar engeli, System.String[]

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferik, gün boyunca kapalı olacak.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle hizmet verilemeyeceği ifade edildi.

Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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