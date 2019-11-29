Uludağ'a çıkan teleferiğe rüzgar engeli

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferik, gün boyunca kapalı olacak.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle hizmet verilemeyeceği ifade edildi.