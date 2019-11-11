Son Dakika Haberleri: Uludağ'a çıkan teleferik bakım nedeniyle 5 gün kapalı
Son Dakika Güncel Uludağ'a çıkan teleferik bakım nedeniyle 5 gün kapalı

Uludağ'a çıkan teleferik bakım nedeniyle 5 gün kapalı

7 saat önce

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, bakım çalışmaları nedeniyle 5 gün hizmet veremeyecek.

Uludağ'a çıkan teleferik bakım nedeniyle 5 gün kapalı, System.String[]

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, bakım çalışmaları nedeniyle 5 gün hizmet veremeyecek.


Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferikte kışlık bakım gerçekleştirilecek.

Bugün başlayan bakım çalışmaları 5 gün sürecek. Bu süre boyunca tesis hizmet veremeyecek.

Teleferiğin, 16 Kasım'da yeniden hizmete sunulması planlanıyor.

Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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