Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Çıkışta 5 Kilometrelik Trafik

Uludağ'a Çıkışta 5 Kilometrelik Trafik

20 dakika önce

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, Milli Parklar'dan şehir merkezi yönüne 5 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu.

Uludağ'a Çıkışta 5 Kilometrelik Trafik, System.String[]
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, Milli Parklar'dan şehir merkezi yönüne 5 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu.

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ve hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın etmeye devam ediyor. Bazı kişiler teleferikle zirveye çıkarken, bazıları ise araçlarıyla çıkmayı tercih etti. Araçları ile zirvenin yolunu tutan vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Parklar gişelerinden merkez istikametine doğru, sürücüler 5 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yavaş yavaş ilerliyor.

Öte yandan, trafik sebebiyle Uludağ'a çıkmaktan vazgeçen aileler ise yol kenarında piknik yaptı. Çocuklar ise kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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