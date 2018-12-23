Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Çıkmak İsteyenler Teleferiğe Akın Etti

Uludağ'a Çıkmak İsteyenler Teleferiğe Akın Etti

3 saat önce

Uludağ'a çıkmak isteyenler teleferiğe akın ettiBURSA - Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler teleferiğe akın etti.

Uludağ'a çıkmak isteyenler teleferiğe akın etti

BURSA - Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler teleferiğe akın etti. Yeni yılı ve hafta sonunu zirvede geçirmek isteyen yaklaşık 2 bin kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, Yılbaşının yaklaşması ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan teleferik kuyruğu giderek uzadı. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan kalabalık yüzünden yol üzerinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Yarıyıl tatili için Uludağ'a çıktıklarını belirten vatandaşlar, " Daha önce teleferiğe binmedik bu manzara için bekleriz yoğunluk var fakat teleferiğin manzarası güzel " diye konuştu.
Uludağ'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 16 derece iken, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 7 olarak ölçüldü. Ayrıca kar kalınlığı ise 44 santimetre olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:04 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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