Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Drone ile Kuş Bakışı

Uludağ'a Drone ile Kuş Bakışı

1 saat önce

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Uludağ'a Drone ile Kuş Bakışı, System.String[]
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Tatilciler kayak pistlerini doldururken Beyaz Cennet'in güzelliği havadan da görüntülendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ve tatilciler pistleri doldurdu. Vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkartırken, acemi kayakçılar da düşmekten kurtulamadı. Tatilciler fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken Telesiyej ile Uludağ'ın güzelliklerini keşfe çıkanlar da oldu. Öte yandan Beyaz Cennet Uludağ, drone ile havadan da görüntülendi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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