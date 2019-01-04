Uludağ'a Drone ile Kuş Bakışı
1 saat önce
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Tatilciler kayak pistlerini doldururken Beyaz Cennet'in güzelliği havadan da görüntülendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ve tatilciler pistleri doldurdu. Vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkartırken, acemi kayakçılar da düşmekten kurtulamadı. Tatilciler fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken Telesiyej ile Uludağ'ın güzelliklerini keşfe çıkanlar da oldu. Öte yandan Beyaz Cennet Uludağ, drone ile havadan da görüntülendi. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:05 Kaynak: DHA
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı
Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz
Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin