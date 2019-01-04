Uludağ'a Drone ile Kuş Bakışı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Tatilciler kayak pistlerini doldururken Beyaz Cennet'in güzelliği havadan da görüntülendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ve tatilciler pistleri doldurdu. Vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkartırken, acemi kayakçılar da düşmekten kurtulamadı. Tatilciler fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken Telesiyej ile Uludağ'ın güzelliklerini keşfe çıkanlar da oldu. Öte yandan Beyaz Cennet Uludağ, drone ile havadan da görüntülendi. - Bursa

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