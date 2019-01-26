Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Giden Tatilciler Teleferikte Kuyruk Oluşturdu

Uludağ'a Giden Tatilciler Teleferikte Kuyruk Oluşturdu

41 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'a Giden Tatilciler Teleferikte Kuyruk Oluşturdu, System.String[]
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa kent merkezinden Uludağ'a yarım asrı aşkın süredir alternatif ulaşım sağlayan teleferik istasyonu önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sömestir ve hafta sonu nedeniyle oluşan yoğunlukta saatlerce kuyrukta bekledi.

Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için beklerken kuyruk mahallenin ara sokaklarına kadar uzadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Uludağ, Güncel
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