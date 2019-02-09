Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Hafta Sonu Günübirlikçi Akını

Uludağ'a Hafta Sonu Günübirlikçi Akını

40 dakika önce

KIŞ turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonu günübirlikçilerin akınına uğradı.

Uludağ'a Hafta Sonu Günübirlikçi Akını, System.String[]
KIŞ turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonu günübirlikçilerin akınına uğradı. Festival kapsamında gelen üniversite öğrencileri ise gündüz kayak yaptı, akşamları da konserlerde doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Aileleri ile birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen tatilciler ile günübirlikçiler nedeniyle yaya ve araç kuyruğunun oluştuğu Uludağ'da, Jandarma ekipleri trafiğe müdahalede bulundu. Kar kalınlığının 1 metre 68 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düştü.

Festival kapsamında Uludağ'a gelen üniversite öğrencileri ise gündüz kayak yapıp, akşam karlar üzerinde partiye katılıyor. Vatandaşlar kiraladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkarırken, zaman zaman yaşanan ufak kazalar pistlerde renkli görüntüler oluşturuyor. Vatandaşların yoğunluğu işletmecilerin de yüzünü güldürürken, kiraladıkları kızaklarla eğlenen tatilciler, Uludağ'dan mutlu şekilde ayrıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:31 Kaynak: DHA

Uludağ, Güncel
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