ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
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ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

22.09.2022 13:05

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.

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Kaynak: DHA

Uludağ, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika

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