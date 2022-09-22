Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Uludağ, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika

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