Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Nisan Karı

Uludağ'a Nisan Karı

1 saat önce

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, nisan ayında kar yağdı.

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Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, nisan ayında kar yağdı.

Kayak sezonunun sona erdiği Uludağ'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı çalışanları şaşırtırken, her yer beyaza büründü. Uludağ'a günübirlik çıkan vatandaşlar nisan ayında yağan karın tadını çıkartıp, o anları kayıt altına aldı. Piknik masaları ile tahta oturaklar karla kaplanırken, piknikçilerin mangal keyfi de yarım kaldı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece olduğu Uludağ'da, ilerleyen günlerde karla karışık yağmur bekleniyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:30 Kaynak: İHA
Türkiye, Uludağ, Güncel
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