Uludağ'a Nisan Karı
1 saat önce
Uludağ'a Nisan karıBURSA - Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Nisan ayında kar yağdı.
Uludağ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:14 Kaynak: İHA
'a Nisan karı
BURSA - Türkiye
'nin kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Nisan ayında kar yağdı.
Kayak sezonunun sona erdiği Uludağ'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı çalışanları şaşırtırken her yer beyaza büründü. Uludağ'a günübirlik çıkan vatandaşlar nisan ayında yağan karın tadını çıkartıp, o anları kayıt altına aldı. Piknik masaları ile tahta oturaklar karla kaplanırken piknikçilerin mangal keyfide yarım kaldı. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece olduğu Uludağ'da, ilerleyen günlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
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